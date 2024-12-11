Belediye Başkanı Aşgın, Ekonomist Dergisi’nin “Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi” listesinde yer alan Ahlatcı Holding ve Bek Tarım’ı tebrik ederek, şehrin iş dünyasına katkı sağlayan bu başarılı şirketlerin yönetim kurulu başkanlarına başarı dileklerinde bulundu.

Başkan Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çorum’umuzun değerli şirketlerinden Ahlatcı Holding ve Bek Tarım, Ekonomist Dergisi tarafından yayımlanan ‘Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi’ listesine girmeyi başararak şehrimizi gururlandırmıştır. Bu başarı, Çorum iş dünyasının gücünü ve potansiyelini bir kez daha gözler önüne sermektedir.” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Aşgın, şehrin önde gelen iş insanlarından Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ve Bek Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş’a özel olarak teşekkür ederek, “Her iki değerli iş insanımıza yaşam boyu başarılar diliyor, şehrimize olan katkılarının devamını temenni ediyorum” dedi.

Ahlatcı Holding ve Bek Tarım, yıllardır Çorum ekonomisine önemli katkılar sağlarken, bu listeye girerek bölgesel kalkınmaya katkılarını bir kez daha pekiştirmiş oldu. Başkan Aşgın, bu tür başarıların Çorum’un ekonomik gücünü artırmakla kalmayıp, şehirdeki iş imkanlarını da güçlendirdiğini vurguladı.

Editör: HABER MERKEZİ