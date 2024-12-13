Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce 04/12/2024 tarihinde yayınlanan “Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası” konulu 2024/11 sayılı Genelge ile kamu hastanelerinden sıra beklemeksizin öncelikli muayene olacaklara ilişkin düzenlemeye tepki göstererek sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunu, iş verimini ve işe uyumunu olumsuz etkileyen unsurların gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Sağlık çalışanlarına muayene önceliği verilmesi için Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne 16/07/2024 tarih ve 121 sayılı yazı yazdıklarını, ayrıca kişiye özel olarak Sağlık Bakanı Sayın Kemal Memişoğlu’na 16/07/2024 tarih ve 120 sayılı özel mektup yazdıklarına dikkat çeken Necip Taşkın, muayene önceliği konusunda sağlık çalışanlarının bu konudaki mağduriyetlerinin dikkate alınmadığının altını çizerek şu ifadelere yer verdi:

“2024/11 sayılı Genelge de Anayasa’nın “Kanun önünde eşitlik” başlıklı 10’ncu maddesine atıfta bulunularak sağlık kurum ve kuruluşlarında genel hizmetin aksamasına meydan vermeyecek şekilde poliklinik muayenelerinde öncelik sırası alacak gruplar yeniden düzenlenmiştir. Buna göre 5395 sayılı Çocuk koruma Kanunu kapsamında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı olan çocuklar ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında hakkında koruyucu tedbir kararı olan ya da kadın konukevinden hizmet alan kadın ve beraberindeki çocuklar eklenmiştir, başka bir değişiklik yapılmamıştır.

Bilindiği gibi sağlık kuruluşlarında halen acil vakalar (ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma vb. durumlar ile acil tıbbi müdahale yapılmasına gerektiğine hekim tarafından karar verilen vakalar), engelliler, hamileler, 65 yaş üstü yaşlılar, yedi yaşından küçük olan hastalar, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile melül ve gaziler ile aileleri, öncelikli olarak garnizon dışından sevkle gelenler olmak üzere, hizmetteki TSK, J. Gn. K.lığı ve S.G.K.lığı personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, emekli TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, öncelikli hasta grubu içinde yer alarak öncelikli muayene olabiliyorlar. Sadece bu gruptakiler değil, aynı zamanda hakimlerin, savcıların, valilerin, kaymakamların sıra beklemeden öncelikli olarak muayene, tetkik ve tahlil yaptırması sağlanıyor. Emekli TSK personeli ile birinci derecede yakınlarının bile yararlanabildiği muayene önceliğinden ne yazık ki sağlık çalışanları bırakın başka kamu hastanelerini kendi kurumlarında bu öncelikten yararlanamıyor.

Yataklı Tedavi Kurumlarında diğer kamu personeline tanınan muayene önceliğinden sağlık çalışanları ve birinci derecede yakınlarının da yararlandırılmaları gerekir. Bunun aksi kabul edilemez. Genelgenin revize edilerek sağlık çalışanlarına yapılan haksızlık giderilmelidir.”

Editör: SELDA FINDIK