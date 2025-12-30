Pazarda yaşanan ekonomik tabloya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Mehmet Tahtasız, hem esnafın hem de vatandaşın zor durumda olduğunu söyledi. Tahtasız, pazarda alışveriş hareketliliğinin kalmadığını belirterek, “Gördük ki pazarda nabız atmıyor. Satan komada, alan enflasyon şokunda. Ne esnaf memnun, ne vatandaş. Pazarcılar ‘yarın yılbaşı ama kimse meyve almıyor’ diyor” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların alım gücünün her geçen gün düştüğünü dile getiren Tahtasız, emekli ve çalışanların maaşlarının temel ihtiyaçları karşılamaya yetmediğini vurgulayarak, “Emeklisi, işçisi ‘maaş yetmiyor’ diye yakınıyor. Artık pazarlar sabahın erken saatlerinde malın kalitesini seçen müşterilerle değil, akşam saatlerinde ucuzluk bekleyen vatandaşlarla doluyor” dedi.

Bu tablonun gelir dağılımındaki adaletsizliğin açık bir göstergesi olduğunu ifade eden Tahtasız, “Halkımızın alın teriyle kazandığı maaş mutfak masrafına yetmiyor. Vatandaşımızın sofrası daralırken iktidar, halkın gerçek sorunlarına sırtını dönüyor” diye konuştu.

Açıklamasında sandık vurgusu da yapan Tahtasız, “Bu adaletsizlik ve ekonomik çöküş sandıkta son bulacak. Halkımızın sesi, iradesi ve gücüyle bu düzeni değiştireceğiz” ifadelerini kullandı.