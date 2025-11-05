Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Kasım ayı Belediye Meclis toplantısında yaptığı açıklamada, semt pazarlarında yaşanan usule aykırı satışlar ve vatandaş şikayetlerinin önüne geçmek amacıyla yeni bir düzenleme yapılmasını önerdi.

Başkan Aşgın’ın Aralık ayı meclis toplantısında gündeme alınmasını teklif ettiği düzenleme kapsamında, pazarcı esnafı vatandaşlara ürün seçme hakkı tanımak zorunda olacak. Böylece vatandaşlar, her tezgahtan kendi istedikleri ürünü seçerek alışveriş yapabilecek.



Başkan Aşgın “Vatandaşlarımız pazarlarda diledikleri ürünü seçerek alma hakkına sahip olmalı. 1 Ocak’tan itibaren Çorum pazarlarında ürünlerin seçilerek alınması zorunlu hale gelsin istiyoruz.” dedi.

Başkan Aşgın’ın önerisine, Cumhur İttifakı Belediye Meclis Grubu, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu ve Yeniden Refah Partisi Grubu da destek verdi. Düzenleme, Aralık ayı Belediye Meclis toplantısında gündeme alınarak oylamaya sunulacak.

Düzenlemenin mecliste kabul edilmesi halinde, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren Çorum’daki tüm semt pazarlarında “Seç-Al Dönemi” başlayacak.