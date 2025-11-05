Dodurga İl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Kaplan, Bayat İl Genel Meclisi Üyesi Fatih Balcıoğlu ve Mecitözü İl Genel Meclisi Üyesi Ali Özdanacı’dan oluşan heyet, Çorum Çölyak Derneği’ni ziyaret ederek “Glütensiz Mutfak”ta yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Ziyarette, Dernek Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Azak, Başkan Yardımcısı Hacer Kesici ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Kaya ile Gizem Coşkun da hazır bulundu. Heyet, çölyaklılara yönelik yürütülen projeler ve özellikle glütensiz ekmek üretimi üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Toplantı sırasında, mutfakta Deniz Özbakır tarafından pişirilen glütensiz ekmek numuneleri de heyet tarafından test edildi.

Dernek Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Azak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

“Bize karşı gösterdikleri yakın ilgi için komisyon üyelerimizin nezdinde tüm İl Genel Meclisi’ne ve Başkanımız Fatih Temur’a teşekkür ediyoruz. Çölyaklılar için çok verimli bir faaliyet oldu. Derneğimizin çalışmaları ve glütensiz ekmek üretimi hakkında bilgi verdik. İl Genel Meclisimizin desteğini istedik. Glütensiz mutfağımızda ekmek üretimine en kısa sürede başlamayı hedefliyoruz.”

Ziyaretin ardından İl Genel Meclisi üyeleri, çölyaklı bireyler için yürütülen çalışmaların önemine değinerek derneğe destek olmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade ettiler. Ayrıca, bir sonraki İl Genel Meclisi toplantısında çölyakla ilgili bilgilendirici bir sunum yapılmasını talep ettiler.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR