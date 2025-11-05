Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kasım Ayı Belediye Meclis Toplantısı’nda pazar yerlerinin denetlenmesiyle ilgili eleştiriler üzerine açıklamalarda bulundu. Başkan Aşgın, belediye encümenin aldığı kapatma kararı ve sosyal medyada gündeme gelen görüntülere ilişkin iddialara yanıt verdi.

Kasım Ayı meclis toplantısında gündem dışı söz alan Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz’ın “gündem değiştirmek için pazar ziyaretleri yaptığı” yönündeki eleştirilerine cevap veren Başkan Aşgın, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Söz konusu videonun, Mahzuni Şerif Parkı’nı ziyareti sırasında vatandaşlarla sohbet ettiği sırada aniden geliştiğini belirten Başkan Aşgın yaşanan olayı şu şekilde anlattı;

“Mahzuni Şerif Parkı’nda mahalle sakinlerimizle sohbet ederken 80 yaşlarında bir teyzemiz pazardan evine dönerken yanıma geldi. Teyzemiz, bir pazarcı tarafından ‘sinkaflı’ bir ifadeyle rencide edildiğini anlatarak şikâyetini dile getirdi. Bunun üzerine teyzemizle birlikte parktan yürüyerek pazara gittik. 75-80 yaşındaki bir kadına böyle söz söylenirse, o kişinin pazarda tezgâh açma hakkı olamaz. Böyle bir davranışı kabul edemeyiz.”

Olayın ardından ilgili pazarcının tezgâhının encümen kararı ile kapatıldığını belirten Aşgın, “Bir yıldır bu konuda titizlikle çalışıyoruz. Şimdiye kadar sadece dört pazarcıya kapatma cezası uygulandı. Her ceza, belgeye ve uyarıya dayalıdır.” dedi.

Tuncay Yılmaz’a da aynı durumda olsa ne yapacağını soran Başkan Aşgın, “Şimdi ben soruyorum Tuncay Yılmaz’a. Yemesinler, ucuz yemesinler. Dökün bunları… diyen pazarcı kapatılmayı hak etmiyor mu? 75-80 yaşındaki bir teyzeye sinkaflı ifadeyle “… git” diyen pazarcının tezgahını sen olsan kapatmaz mısın?” diye sordu. Başkan Aşgın, işini dürüst ve düzgün yapan pazarcı esnafına da teşekkür ederek “Tüm pazarcı esnafımızı aynı kendine koymak doğru olmaz. Pazarcı esnafımızın büyük bir çoğunluğu helal kazanç peşindedir. Ve bu noktada da kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

