Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Habertürk televizyonunun eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, etkin pişmanlıktan yararlanacak.

Ersoy, uyuşturucu operasyonu kapsamında çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.

Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları'nda tutuklu bulunan Ersoy, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacağı öğrenildi.

Mehmet Akif Ersoy, bu kapsamda adliyeye getirildi. Ersoy'un savcıya ek ifade vermesi bekleniyor.

ETKİN PİŞMANLIK NEDİR?

Bir kişinin işlediği suçtan samimi şekilde pişman olup, bu pişmanlığını somut bir davranışla göstermesi halinde cezasının azaltılması ya da tamamen kaldırılması anlamına gelen hukuki bir kavram olarak biliniyor.

Kişinin etkin pişmanlık göstermesi halinde suçun niteliğine göre ceza indirimi veya cezalandırılmaması sonucu ortaya çıkar.

İFADESİNDE NELER SÖYLEMİŞTİ?

Ersoy, mahkemedeki savunmasında hakkındaki suçlamaların utanç verici olduğunu söylemişti.

Son iki aydır yakınlarıyla "Başıma bir şey gelir mi?" diye konuştuğunu anlatan Mehmet Akif Ersoy, "Ailem adına, bana güvenenler adına üzüldüm. İfadelerdeki sorular çirkin ifadelerdi. Gizli tanık yönünden sorulan sorulara, hepsine açık yüreklilikle cevap verdim." demişti.

"Ben Adli Tıp'a giderken rahattım, lakin oradan gelecek raporun benim için önemi yoktur." diyen Ersoy, savcılıkta kendisine yöneltilen sorulara tepki göstermişti.

“BÜTÜN AHLAKSIZLIĞI ÜSTÜME BOCA ETMİŞLER GİBİ HİSSETTİM”

Ersoy, "Savcılıkta bana öyle sorular sordular ki ülkenin bütün ahlaksızlığını üstüme boca etmişler gibi hissettim. Daha önce FETÖ tarafından telefonlarım dinlenmişti, yaptığım işi düzgün yapmaya gayret ettim." demişti.

"Benim 15 yılda edindiğim itibarımı 15 dakikada yerle bir ettiler." diyen Mehmet Akif Ersoy, şöyle devam etmişti.

"- Bu sürecin öncesinde de beni İmamoğlu dosyasına sokmaya çalıştılar. Daha sonra R.Ö. üzerinden üzerime geldiler. Kenan Tekdağ ile birlikte çalıştım, sosyal medya üzerinden mason olduğumu söylediler. Ajan olduğumu söylediler. Bunların hiçbiri olmadı.

- Benim yolsuzluğum yok, arkadaşlarım belli. Geldiğimiz son noktada bana karşı iftirada bulunulması için bir takım kişileri bana karşı kışkırttılar. Bunların kim olduğunu bilmiyorum. Öğrendiğimde bunlardan şikayetçi olacağız.

“ÇOK NET ŞEKİLDE SİYASİ OPERASYON”

- Dünkü kötü hissimi kaybettim, daha iyi hissediyorum. Bu çok net bir şekilde siyasi operasyondur. Elde hiçbir delil yokken arkadaşlarım dahil edildi. E.G. ile 4-5 senedir, U.T. ile 8 aydır tanışıyorum. İfade verdiğinden beri yanlış anlaşılır diye görüşmüyorum. M.M. arkadaşımdır, biz örgütü nasıl kurmuşuz, nasıl bir zemin hazırlayacak bir münasebetimiz olmuş?

- Ben bu işi yaparken hakkımda tweetler atıldı. Bir takım isimler hakkında ilişkim olduğu söylendi. İtibar suikastı yapıldı. Bunlarla ilgili hiçbir şekilde o tweetleri atanlara ulaşılamadı. Türkiye'de hukukun geldiği noktayı pek çoğumuz biliyoruz. Beni tutuklamayı kafaya koyduklarını düşünüyorum, serbest bırakılmamı talep ederim."

MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?

8 Ocak 1985’te İstanbul'da doğan Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni tamamladı. 2009'da 6 News kanalında muhabir olarak göreve başladı.

2011 yılında Libya, Yemen, Şam ve Erbil'de TRT temsilcisi ve savaş muhabiri olarak görev aldı. 2012'de TRT Kahire-Mısır Temsilcisi, 2013'te TRT Arapça Koordinatör Yardımcısı oldu. 2014 yılında TRT İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladı.

Ersoy, 2016 yılında Dış Politika Dergisi Genel Yayın Yönetmeni oldu. 2017'de Habertürk'te göreve başladı. Gözaltı kararının ardından tedbiren görevinden uzaklaştırılan Ersoy, 2024 yılından bu yana Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürüyordu.