UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesine Alınan Hitit Medeniyetinin Başkenti Hattuşa, Dünya Kültür Mirası Listesine alınışının 40. yılında yolsuz kalma tehlikesiyle karşı karşıya…

Boğazkale ilçesinde yaşayan ve gazetemize ulaşan vatandaşlar, ilçelerine giden en önemli yolun sular altında kalacağını dile getirerek yetkililerden konuyla ilgili açıklama bekliyor.

ÇORUM HABER ihbar hattına ulaşan vatandaşlar, ilimizin ve ülkemizin en önemli Kültürel Miraslarının başında gelen Anadolu’nun en eski ve köklü Medeniyeti olarak kabul edilen Hititlere başkentlik yapmış, arkeolojik kazılarda bulunan kil tablet arşivleri ile yine UNESCO tarafından Dünya Belleği Listesine alınan ve Ülkemizdeki Dünya Kültür Mirası ve Dünya Belleği Listesinde bulunan tek yer olan Hitit Başkenti Hattuşa plansız yatırımlar nedeniyle ulaşımsız kalma tehlikesi altında olduğunu söyledi.

Böylesine önemli bir kültürel değere ulaşım imkânlarının mevcut durumda bile zor olmasına ilaveten, Sungurlu Kırankışla Göletiyle birlikte mevcut yol ağının da tehlike altında olduğunu bildiren vatandaşların açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası ve Dünya Belleği Listesine alınan ülkemizdeki tek değer olan Çorum’un Boğazkale İlçesindeki Hattuşa Antik Kenti ve Yazılıkaya Açık Hava Tapınağına 3 güzergah üzerinden ulaşım sağlanmakta. Ankara-Samsun duble yolundan ayrılan 25 km lik tek yön yol, Yozgat İl merkezinden 40 km lik yine tek yön yol ve Alaca ilçesinden 35 km lik yine oldukça virajlı ve dar yol ile ulaşım sağlanmakta.

"EN ÖNEMLİ DAMARI KESİLMİŞ OLACAK"

İlçeye ve Hattuşa’ya ulaşım için en çok kullanılan ve ihtiyacı karşılamamasına rağmen nispeten daha sağlıklı olan yol ise Ankara-Samsun duble yolunda Sungurlu ilçesini geçtikten sonra dönülerek 25 km'lik tek yön yoldan sağlanıyor. Bu alanda başlatılan Sungurlu Kırankışla Göleti yapım çalışmaları hızla devam etmekte ve 2026 yılında su tutulmasına başlanılması planlanmakta. İlçeye ve Hattuşa’ya ulaşımın sağlandığı bu yol ise su altında kalacak ve ulaşım açısından ilçenin en önemli damarı kesilmiş olacak.

Alternatif yol çalışma planlarının olduğu belirtilse de bu güne kadar bu yol ile herhangi bir çalışma, ihale veya girişim bulunmuyor. İlçenin ve Hattuşa’nın en önemli yol ve ulaşım ağının baraj suları altında kalmasıyla birlikte ilçe ve il turizminin en gözde mekânı da ulaşım açısından oldukça sıkıntılı bir duruma düşecek.

Çorum Valiliği önderliğinde başlatılan Hattuşa’nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine alınışının 40. Ve Dünya Belleği Listesine alınışının 25. Yıl dönümü kutlama programlarının hazırlandığı 2026 yılı içerisinde Hattuşa’ya ulaşımın engellendiği yıl olarak geçmesi tehlikesi bulunuyor."