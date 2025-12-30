İçişleri Bakanlığınca yürütülen KAAN uygulamasıyla kamu güvenliğinin korunmasına katkı sağlayan genel kolluk ve özel güvenlik personelini kabul eden Vali Çalgan, KAAN uygulamasıyla özverili çalışmalarından ötürü genel kolluk ve özel güvenlik personeline teşekkür ederek, başarı ve teşekkür belgesi verdi.

Kamu düzeninin korunmasında genel kolluk ile özel güvenlik personeli arasında KAAN uygulaması aracılığıyla örnek iş birliği sergilendiğini belirten Çalgan, “KAAN uygulaması sayesinde genel kolluk ve özel güvenlik arasında etkin iletişim ve güçlü koordinasyon sağlanmakta, asayiş olaylarına en kısa sürede müdahale edilmekte, birçok olay suç meydana gelmeden önlenmekte, olay yerindeki deliller sağlıklı şekilde muhafaza edilerek genel kolluğa teslim edilmektedir. KAAN uygulamasının aktif ve verimli kullanımı kamu güvenliğine büyük katkı sunmaktadır. Bu vesileyle, görevlerini özveriyle yerine getiren tüm personelimize teşekkür ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” dedi.

Kabule İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da katıldı.

Muhabir: SELDA FINDIK