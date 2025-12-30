Uluslararası Altın Kalite Ödülleri'nin 10'uncusu, iş, sanat ve medya dünyasından isimlerin katıldığı görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

Crazy Prodüksiyon imtiyaz sahipleri Hülya Yanıkdağ ve İlker Bekar'ın organizasyonuyla düzenlenen gecenin en dikkat çeken ismi Çorum'un Osmancık ilçesinde mobilya sektöründe hizmet veren İZM Mobilya sahibi Fadime Karakaş Çıplak oldu.

Çıplak, Çorum'un ‘Başarılı İş Kadını’ ödülünü aldı.

Ebru Destan ve Doğancan Özadlı'nın sunumu ile şölene dönüşen gece ile ilgili konuşan Fadime Karakaş Çıplak, duygularını şu sözlerle dile getirdi;

“İzm Mobilya olarak en kaliteli beyaz eşyalar ile markamız güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu ödülü layık görenlere ve gecede emeği geçen herkese teşekkür ederim."

EKİN UZUNLAR VE SELÇUK BALCI SAHNE ALDI

Gecede sahne alan Ekin Uzunlar ve Selçuk Balcı, seslendirdikleri eserlerle davetlilere müzik dolu anlar yaşattı.

Sanatçı Gökhan Kunt, yeni şarkısı 'Tılsım' ile ilk ödülünü alarak eserini seslendirdi.

80 KİŞİ VE MARKA ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Uluslararası Altın Kalite Ödülleri kapsamında, geleneksel sanayi üretimini yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve teknolojiyle birleştiren markalar ve alanında uzman toplam 80 kişi ödüle layık görüldü. Bu ödüller, çeşitli sektörlerden başarılı isimlerin çalışmalarını takdir etmeyi amaçladı.