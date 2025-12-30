Çorum, Tokat, Samsun, Amasya, Çorum, Sinop, Ordu illerine bağlı Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü Çorum ve Samsun il/ilçe sınırları içerisinde görev yapacak 14 işçi alımı yapacak.

KPSS ve mülakat şartı aranmazken, ilana Çorum, Tokat, Samsun, Amasya, Ordu ve Sinop illerinde ikamet eden kişiler başvuru yapabilecek.

BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

Başvurular 2 Ocak'ta sona erecek.

İşçiler noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek.

HANGİ POZİSYONLARA ALIM YAPIALACAK?

İş Makineleri Yağcısı 2 kişi, Asfalt Üretim Tesisi Operatörü 4 kişi, Marangoz 2 kişi, Oto Boya Ustası 1 kişi, Oto Mekanikeri 3 kişi, Oto Elektrikçisi 1 kişi ve Kazıcı Yükleyici Operatörü 1 kişi olmak üzere toplam 14 kişi alınacak.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir.