Ahlatcı Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Esenler Erokspor’un deneyimli sol beki Mücahit Albayrak’a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 2 maçtan men cezası Tahkim Kurulu tarafından onandı.
Esenler Erokspor, “rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Mücahit Albayrak’a verilen 2 maçlık cezaya itiraz için Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’na itirazda bulundu. Dosyayı yeniden inceleyen Tahkim Kurulu, cezada bir isabetsizlik olmadığına karar vererek itirazı reddetti.
Editör: HABER MERKEZİ