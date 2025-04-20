Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Türk Okçuluk Bölge Birinciliği Ankara’da yapıldı. Bu önemli organizasyona Çorum Hitit Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü 16 sporcu ile katılım sağladı. Ülke genelinden çok sayıda sporcuların kapıştığı bölge birinciliğinde Çorum temsilcisinden minik kızlarda Erva Altıntaş birinci, Erva Erden dördüncü, minik erkeklerde Buğra Yiğit Seyrek üçüncü, Toprak Atar dördüncü, yıldız kızlarda Türkan Boyacı dördüncü, yıldız erkeklerde ise Salih Tayyip Ünel ikinci olarak 24-25 Mayıs tarihleri arasında Samsun’da yapılacak olan Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandılar.

Bölge birinciliği müsabakalarının ardından açıklamalarda bulunan Hitit Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Furkan Doğru, Ankara’da önemli bir başarıya imza attıklarını belirtti. Çorum’da okçuluk sporunu yaygınlaştırmak ve minik sporcuları teşvik etmek için bu tür başarıların önemli olduğuna da vurgu yapan Doğru, “Samsun’da yapılacak olan Türkiye finallerine sıkı bir şekilde çalışıp Çorum’un adını en iyi şekilde duyurmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.