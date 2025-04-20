Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası NAVEK Minikler Takım Şampiyonası Kayseri’de yapıldı. Minik kızlar kategorisinde finalde Konya Selçuklu Belediyesi ile karşılaşan Arena Spor Kulübü maçı 3-1 kazanarak Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Minik erkeklerde ise yarı finalde mağlup olan Arena Spor Kulübü İstanbul Pendik Belediyespor ile üçüncülük maçına çıktı. Çorum temsilcisi bu maçı da 3-2 kazanmasını bildi ve Türkiye üçüncüsü olmayı başardı. Bu kategoride Türkiye şampiyonu ise İstanbul DSİ takımı oldu.

Editör: RIFAT KARA