Bilardo İl Temsilciliği tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 3 bant bilardo turnuvasında heyecan sona erdi. 43 sporcunun katılımı ile gerçekleşen özel turnuvada müsabakalar Profesyonel Bilardo Salonu’nda oynandı. Eleme usulüne göre oynanan müsabakalar sonunda şampiyonluk kupası Nurettin Kovancı’nın olurken, Recep Taşkın ikinci, Harun Tunga üçüncü ve Fırat Yıldız ise dördüncü olarak tamamladı.

TURNUVANIN EN GENÇ ÖDÜLÜ BAYAR’A VERİLDİ

Turnuvada ayrıca özel ödüller de verildi. Türkiye Bilardo Federasyonu Eğitim Kurulu Üyesi milli sporcu Emrah Taç tarafından turnuvanın en genç ödülü Ahmet Asım Bayar’a takdim edildi.