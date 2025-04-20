Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U19 Bölgesel Gelişim Ligi 4.Grup 26.hafta maçında Ahlatcı Çorum FK sahasında Kırıkkale FK’yı ağırladı. Devane Sahası’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Kırmızı-Siyahlılar Cihan’ın kendi kalesine attığı golle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan Çorum FK’nın gençleri 59.dakikada Emin, 90+4.dakikada ise Arda’nın golüyle maçı 3-0 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından puanını 45’e yükselten Çorum FK U19 takımı son hafta maçları öncesi Play-Off’a adını yazdırdı. Kırmızı-Siyahlılar Çarşamba günü Aksaray temsilcisini mağlup etmesi halinde Play-Off’a ikinci, yenilmesi halinde ise üçüncü olarak yükselecek.

U17’LER 3-0 GALİP

U17 Gelişim Ligi’nde hiçbir iddiası kalmayan Ahlatcı Çorum FK U17 takımı Cumartesi günü Çorum’da 4.Grup 20.hafta maçında Karaman FK’yı konuk etti. Devane Sahası’nda oynanan karşılaşmayı Çorum FK Berhan, Tuğra ve Fahrican’ın golleri ile 3-0 kazanmasını bildi. Kırmızı-Siyahlılar ligdeki son maçını Çarşamba günü Sincan Belediyespor ile oynayacak.