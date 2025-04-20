Ahlatcı Çorum FK’nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde normal sezonun bitimine 3 hafta kala Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen ilk takım Kocaelispor oldu. 2007-2008 Sezonunda Süper Lig’den düşen Körfez ekibi 15 yıl aradan sonra Süper Lig’e geri döndü.

Haftaya 69 puanla lider giren Kocaelispor’un en yakın takipçisi Fatih Karagümrük, Cumartesi günü Boluspor’a 1-0 yenilerek 60 puanda kalırken, Kocaelispor Süper Lig’e yükselmeyi garantiledi.

TFF KUTLADI

Kocaelisporlu taraftarlar, Sakarya Atatürk Stadı’nda oynanan Boluspor-Fatih Karagümrük maçının bitiş düdüğü ile birlikte ellerinde meşalelerle sokaklara dökülüp takımlarının Süper Lig’e yükselmesini kutladılar.

Öte yandan, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’e yükselen Kocaelispor’la ilgili kutlama mesajı paylaştı.