Sahasında Ahlatcı Çorum FK’yı 1-0 yenerek play-off yolunda önemli bir engeli kayıpsız geçen Amed Sportif Faaliyetler’de büyük sevinç var. Teknik direktör Servet Çetin, çok iyi bir takıma karşı 3 puan aldıklarını söyledi.

Maçta 3 tane net gol pozisyonlarının olduğunu kaydeden Servet Çetin, daha rahat bir galibiyet de alabileceklerini ifade etti. Ahlatcı Çorum FK’nın ilk yarıdaki oyun planı karşısında zorlandıklarını kaydeden Servet Çetin, Çorum FK’nın geçiş oyununu çok iyi oynadığını ve özellikle Atakan Akkaynak’ın merkezdeki etkinliğinin kendilerini zaman zaman zorladığını söyledi.

İkinci yarıda gereken tedbirleri alıp oyunun kontrolünü yeniden ele geçirdiklerini, bunun yanında Ahlatcı Çorum FK’ya net gol şansı tanımadıklarını kaydeden Çetin, “İkinci yarıda rakibin geçiş oyununu engelledik ve net fırsatlar yakaladık. Eğer bunlardan birini değerlendirebilseydik maç daha rahat geçebilirdi.

Genel olarak topa sahip olan bizdik. Orta sahada oyuncularımız düştü, hemen takviye yapıp orayı güçlendirdik. Daha da sıkı tuttuk ve bu sefer bir geçiş yaparak 3 tane net pozisyon yakaladık. Golü bulmuş olsaydık daha rahat bir maç izleyecektik.

ÇORUM ÇOK CAN YAKAR

Çok iyi bir takıma karşı 3 puan aldık. Maçın zorluğundan ve öneminden dolayı eski oyunumuza nazaran biraz düşüş var ama topla oynama sayısı bizde, gole yakın olma sayısı bizde ki biraz takım oyunu oynamasına izin verdik. Ama bu da böylesi zorlu maçlarda gayet normaldir.

OYUNCULARIM BENİ MAHCUP ETMEDİ

Rakibimiz de çok iyi onlar da Play-Off kovalıyorlar ve çok can yakacaklarını düşünüyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün oyuncularımdan maça çıkmadan önce tek bir şey istedim. Bugün buradan boynum bükük ayrılmak istemiyorum dedim çok şükür oyuncularım da beni mahcup etmediler.

Varımız yoğumuz Amedspor. Onun için elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Biz hep beraber varsak Amedspor güçlü, hep beraber birbirimizi desteklememiz gerekiyor. Zaman zaman geriliyorum ama tek gayem Amedspor’un başarılı olmasıdır. Onun dışında hiçbir gayem yok, kimseyle bir problemim yok. Taraflarımız da son dakikaya kadar arkamızda durdu, onlara da teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.