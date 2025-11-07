Akaryakıt fiyatlarında son zamanlarda değişim zam haberleri ile oluyor. Brent petroldeki dalgalanma ile fiyatlar zamlanıyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla benzin, motorin ve LPG fiyatları da değişmeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarını ayrıca vergi artışları da etkiliyor.

Son olarak 31 Ekim’de benzine 1 lira 15 kuruş zam gelmişti. Bugün de (7 Kasım) motorine 2 lira 11 kuruş zam geldi.

ÇORUM'DA GÜNCEL FİYATLAR ŞÖYLE

Son Güncelleme Tarihi: 07.11.2025

Motorin: 59.21 TL

Benzin: 55.17 TL

LPG: 27.49 TL