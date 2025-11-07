Çorumlu hemşehrimiz Metehan Burak Mert, Anahtar Parti Genel Merkez Siyasi İşler Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

Anahtar Parti kurucularından olan hemşehrimiz Metehan Burak Mert, parti kuruluşu akabinde İstanbul teşkilat yapılanmasında ve kurumsal süreçlerin inşasında, Anahtar Parti İstanbul Kurucu İl Sekreteri olarak aktif rol üstlenmişti.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu tarafından yapılan yeni görevlendirme ile Mert, Genel Merkez Siyasi İşler Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

Yeni göreviyle ilgili değerlendirmede bulunan Metehan Burak Mert, “Bu görevi, partimizin inançla bayrağını asan, sahada emek veren, yüreğini ortaya koyan tüm dava arkadaşlarımız adına onurla taşıyacağım” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi