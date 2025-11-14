Proaktif Fuarcılık tarafından düzenlenen Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ile Uluslararası Türk Sanayici ve İş Dünyası Derneği (UTSİAD) işbirliğinde düzenlenen Çorum Mobilya Dekorasyon İnşaat Yapı Fuarı kapılarını açtı.

Çorum başta olmak üzere bölge illerinden ve ülkenin önde gelen üretici firmaların katılımıyla gerçekleşecek fuarda, konut, inşaat, mobilya ve dekorasyon alanlarında en yeni ürünler ve çözümler sergileniyor.

Sektör profesyonellerini, yatırımcıları ve vatandaşları bir araya getirerek hem yeni işbirliklerine hem de ekonomik hareketliliğe katkı sağlamayı hedefleyen fuarın açılışı dün saat 13.00’de yapıldı.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Fuar Merkezi’nde 16 Kasım 2025 gününe kadar devam edecek olan fuarın açılışına Çorum Valisi Ali Çalgan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP Belediye Meclis Üyesi Sedat Genç, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Recep Özkaya, CHP İl Başkan Vekili Garip Özgür, CHP İl Başkan Yardımcıları Güngör Atak, Umut Eke, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, CHP Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Ünal Ceylan, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇESOB Başkanı Recep Gür, kurum müdürleri, esnaf odası başkanları, TSO Meclis üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Fuarın açılışında bilgi veren Proaktif Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Şahin tüm Çorumluları ve ilgilileri her gün 10.00 ile 19.00 saatleri arasında açık kalacak olan fuara davet etti.

Şahin ayrıca Çorum’da mobilya ve yapı sektörlerinin gelişimine katkı sunmayı amaçladıklarını da belirtti.

Açılışın ardından Vali Çalgan ve protokol üyeleri stantları gezerek ürünlerle ilgili bilgi aldı. Protokol üyeleri mobilya, dekorasyon, yapı malzemeleri, inşaat teknolojileri ve peyzaj sektörlerinin önde gelen firmalarının bir araya geldiği fuara emeği geçenlere teşekkür etti.