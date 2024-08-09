Türkiye’de yüksek enflasyonla mücadele edilmeye çalışıldığını ancak bu doğrultuda esnaf, sanayici ve tüccarın vatandaş gibi zor günler geçirdiğini belirten TSO Meclis Üyesi Murat Erdal, “İş dünyası da unutuldu” dedi.

Özellikle kendi iş kolu olan mobilya sektöründe üreticiler ve mağazacıların bu aylarda iş yoğunluğu yaşaması gerekirken, tam aksine işsizlikle mücadele etmek zorunda bırakıldığını anlatan Erdal, “Sektör olarak yeni siparişler alamıyoruz. Gücümüzü kaybediyoruz. Durgunluk böyle devam ederse sektörümüz yılı zararla kapatacaktır.

Tasarruf tedbirlerinin iş dünyasına uygulanan tarafının gevşetilerek bir an önce canlılığın sağlanmasını devlet büyüklerimizden talep ediyoruz. Sektör temsilcileri olarak istikrar ve reform programının olumlu sonuçlanmasını gönülden destekliyor ve istiyoruz. Fakat bu program uygulanırken iş dünyasının daha fazla hırpalanıp, yıpratılmasını istemiyoruz” diye konuştu.

Editör: Haber Merkezi