Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Miniak Kızlar Tekvando İl Birinciliği'nde heyecan sona erdi.
Çorum Yeni Spor Salonu'nda gerçekleşen il birinciliğinde sıkletlerinde dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu;
27 Kilo: 1.Aze Naz Akkaya, 2.Hatice Zümra Güney, 3.Eslem Yanar, 4.Zeynep Sarı.
30 Kilo: 1.Elif Umutlu, 2.İnci Afra Bektaş, 3.Elvin Yurdakul, 4.Rabia Yağmur Karaduman.
33 Kilo: 1.Sıla Tuana Ergin, 2.Gönül Nisa Çalışkan, 3.İkranur Uygar, 4.Zeynep Zümra Karapapak.
36 Kilo: 1.Edanur Demir, 2.Miranur Gençtürk, 3.Zehra Aksoy, 4.Zeynep Demir.
40 Kilo: 1.Elif Evra Kesgin, 2.Zümra Yalçınkaya, 3.Beste Bozkuş, 4.Eslem Elif Uyav.
50 Kilo: 1.Eslem Naz Ünlü, 2.Ecrin Kübra Bal.
57 Kilo: 1.Zeynep Uslu, 2.Yağmur Ece Yiğitbaş, 3.Asya Kaplan.
Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren minik tekvandoculara madalyaları takdim edildi.