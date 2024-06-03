Çocuk koruma programı, çocuk atletizm eğitim programı ve çocuk atletizm uygulama eğitimi olmak üzere 3 aşamadan gerçekleşecek olan eğitim programı ilk olarak 28-30 Mayıs tarihleri arasında uzaktan eğitimle start aldı. Daha sonra 1 Haziran'da Hitit Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen yazılı ve devamında yine Hitit Üniversitesi atletizm sahasında gerçekleşen uygulamalı eğitim programına 120 kursiyer katılım sağladı. Türkiye Atletizm Federasyonu personellerinden Kübra Işılak, Neslihan Güver, Bülent Taşdemir ve Fırat Aydoğa'nın eğitmen olarak görev yaptığı kurs başarıyla tamamlandı.

Editör: HABER MERKEZİ