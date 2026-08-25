Arca Çorum FK’da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kırmızı-siyahlıların, İtalya Serie A devi Inter’in genç Fransız orta saha oyuncusu Issiaka Kamate için girişimde bulunduğu öne sürüldü.

İtalyan futbolunun önemli gazetecilerinden Gianluca Di Marzio, Inter forması giyen 22 yaşındaki Kamate için Türkiye’den birçok kulübün devrede olduğunu duyurdu. Bu kulüpler arasında Çorum FK’nın da bulunduğu belirtildi.

Merkez orta saha pozisyonunda görev yapan Kamate, geçtiğimiz sezon Inter’in genç takımında forma giyerek dikkat çekti. Fizik gücü, top tekniği ve hücum katkısıyla öne çıkan genç oyuncunun geleceğiyle ilgili kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Kamate için Türkiye’den gelen teklifler Inter cephesinde değerlendirilirken, Çorum FK’nın da genç oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu ifade edildi.

Kırmızı-siyahlıların, transferde önemli bir hamle yaparak Inter gibi Avrupa’nın köklü kulüplerinden birinin oyuncusunu kadrosuna katmayı hedeflediği öğrenildi.

Kamate’nin transferi konusunda henüz resmi bir anlaşma bulunmazken, Çorum FK’nın genç Fransız oyuncu için süreci yakından takip ettiği kaydedildi.

Transferin önümüzdeki günlerde daha da netlik kazanması bekleniyor.