Alınan bilgiye göre Nisa K.D. idaresindeki 33 EP 975 plakalı otomobil Kunduzhan Mahallesi Akşemseddin Caddesi’nde karşı şeride geçerek Ramazan B.’nin kullandığı 19 DL 103 plakalı minibüse çarptı.
Kazanın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipler sevk edildi.
Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Mürsel B., Gizem B., Saniye B., Reyhan B. ve Emre E. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.