Eğitim-Sen Çorum Şubesi’nin geleneksel hale getirdiği bahan konseri, bu sene 17-18 Mayıs tarihlerinde Devlet Tiyatrosu Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Eğitim-Sen’in yalnızca bir sendika değil aynı zamanda emeğin, dayanışmanın ve aydınlanmanın sesi olmayı sürdüren köklü bir örgüt olduğunu kaydeden

Eğitim-Sen Çorum Şubesi Eğitim Sekreteri Dilek Ardık, “Bu sesi güçlendiren en önemli araçlardan biri ise kültür ve sanattır. Her yıl büyük bir coşkuyla beklenen ve geleneksel hale gelen sendika üyelerimizden oluşan Eğitim Sen Müzik Topluluğunun hazırladığı konser bu yıl 17 -18 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Eğitim Sen kültür sanat faaliyetleri karanlık zamanlarda umudu çoğaltan, baskıya karşı sözü ve sesi büyüten bir direnişin simgesidir.

Sanatın birleştirici gücüne inanan herkesi Eğitim Sen Çorum Şube Müzik Topluluğunun hazırladığı konserimize bekliyoruz” dedi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ