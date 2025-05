Çorum’dan Sungurlu Bilim ve Sanat Merkezi Destek Eğitim Öğretmeni ve EYUDER Çorum İl Temsilcisi Nurcan Çalışkan, foruma katılarak ilimizi başarıyla temsil etti.

EĞİTİME DAİR HER ŞEY KONUŞULDU

Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) öncülüğünde gerçekleştirilen EYFOR 16, eğitimdeki yeniliklerin, güncel gelişmelerin, politikaların ve uygulamaların tartışıldığı akademik bir platform sundu.

Kongre; yalnızca Türkiye'den değil, Türkistan coğrafyası ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkeden eğitimciyi buluşturdu. EYFOR 16 bu yönüyle, hem uluslararası iş birliğine hem de ortak eğitim mirasına sahip ülkelerin aynı çatı altında bir araya gelmesine olanak tanıyan tek ve öncü kongre olma niteliği taşıyor.

PANELLER, ATÖLYELER VE BİLDİRİ

SUNUMLARIYLA DOLU DOLU BİR PROGRAM

EYFOR 16 kapsamında, güncel eğitim konularını ele alan paneller, sahadaki başarılı örneklerin paylaşıldığı atölye çalışmaları, akademik çalışmaları öne çıkaran bildiri sunumları gerçekleştirildi.

Katılımcılar, mesleki gelişim, proje fikirleri ve eğitim ağı kurma gibi önemli fırsatlardan faydalandı.

Her yıl ulaştığı eğitimci, akademisyen ve eğitim kurumu sayısı artan EYFOR, “İşimiz Eğitim, Gücümüz Eğitim” sloganı ile eğitime gönül vermiş herkesi bir araya getirmeye devam ediyor.

Önümüzdeki yıl BELMAS (British Educational Leadership, Management and Administration Society) iş birliği ile daha geniş uluslararası katılımla gerçekleştirilecek EYFOR’un hazırlıkları şimdiden başladı.

