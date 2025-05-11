Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvan sağlığını korumak, hastalıkların yayılmasını önlemek ve halk sağlığını güvence altına almak amacıyla il genelindeki hayvancılık işletmelerinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Yapılan açıklamada, hafta sonları da dâhil olmak üzere sürdürülen bu kontrollerin, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir kurbanlık hayvanlara ulaşabilmesini amaçladığı vurgulandı.

Veteriner hekimlerce yürütülen denetimlerde, hayvanların genel sağlık durumu, aşı kayıtları, kimliklendirme ve belge kontrolleri titizlikle inceleniyor.

Ayrıca işletme sahipleri, hayvan hastalıkları ve alınabilecek önlemler konusunda bilgilendiriliyor.

Editör: HABER MERKEZİ