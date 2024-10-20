Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup 3.hafta maçında Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor ile Ankara temsilcisi Hacettepe Çorum’da karşı karşıya geldi. İtfaiye Sahası’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçerken, iki takımda önemli gol yollarında fazla etkili olamadı. İkinci yarının başlama düdüğü ile konuk Hacettepe Mimar Sinanspor kalesinde önemli pozisyonlar bulmaya başlarken, dakikalar 47’i gösterdiğinde Berkay’ın golü ile Ankara temsilcisi 1-0 öne geçti. Bu golden 4 dakika sonra ani gelişen Mimar Sinanspor atağında kaptan Batuhan skoru eşitleyen golü kaydetti. Kalan sürede ev sahibi Mimar Sinanspor galibiyet için rakip kaleye sağlı sollu ataklarla yüklenmesine rağmen bir türlü aradığı golü bulamadı ve karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Bu sonucun ardından ev sahibi Mimar Sinanspor puanını 4’e, konuk Hacettepe ise 2’e yükseltti.

SAHA: İtfaiye.

HAKEMLER: Adem Güneş, Ömer Koç, Osman Oğurlu.

MİMAR SİNANSPOR: Adem, Yusuf Ökten (Hüseyin), Mustafa, Ceyhun, Nurullah, Talha (Emirhan), Yavuz Burak (Metehan), Y.Emre, Yusuf Can (İsmail), Batuhan, Yiğit Emin (İzzet)

HACETTEPE 1945: Halil, Hamit, Batuhan, Bayram, Bekir Can, Emre, Nizam (Buğra), Muhammet (Ali), Fatih, Mehmet (Osman), Berkay.

GOLLER: Dk.47 Berkay (Hacettepe), Dk.51 Batuhan (Mimar Sinan)