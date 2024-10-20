Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel U17 ve U19 Gelişim Ligi 4.Grup’ta 4.hafta heyecanı yaşandı. Ahlatcı Çorum FK’nın U19’lar Cumartesi günü sahasında Çankaya SK’yı ağırlarken, U17’ler ise Kırşehir FK’yı konuk etti. Devane Sahası’nda oynanan günün ilk maçında Çorum FK ile Çankaya SK karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında dakikalar 51’i gösterdiğinde konuk Çankaya Sk Kadir ile 1-0 öne geçti. Bu golden sonra tüm riskleri alan Çorum FK U19 takımı bir türlü aradığı golü bulamayınca karşılaşma 1-0 konuk Çankaya SK’nın üstünlüğü ile sona erdi.

Bu karşılaşmanın ardından bu kez Çorum FK U17 takımı ile Kırşehir FK U17 takımları kozlarını paylaştı. İlk yarısı golsüz devam eden maçın 36.dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrası Çorum FK’dan Mete, Kırşehir FK’dan ise Egehan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Denk bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada gol sesi çıkmadı.

Bu sonuçların ardından Ahlatcı Çorum FK U19 takımı haftayı puansız kapatırken, U17’ler ise ligdeki üçüncü beraberliğini alarak puanını 3’e çıkardı.