Çorum FK’nın Boluspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşma için Bolu’ya giden Çorumlu taraftarlar Bolu’nun girişinde kaza yaptı.

Alınan bilgilere göre, Çorum FK’lı taraftarları taşıyan minibüs Bolu girişinde kavşağa hızlı giriş yaparak kaldırıma vurup daha sonra trafik levhasına çarptı. Bu çarpma esnasında araç içerisinde bulunan Çorum FK’lı taraftarlardan 3 kişi yaralandı. Ambulansın gelmesi ile hastaneye kaldırılan 3 taraftar tedavi altına alınırken, diğer taraftarlar ise kazadan yara almadan kurtuldular.