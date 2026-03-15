Alınan bilgiye göre, İskilip ilçesi Bahabey Mahallesi’nde ikamet eden Ramazan Uludağ(80), henüz bilinmeyen nedenle 3. kattaki evinin camından düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Uludağ’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından Uludağ’ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.