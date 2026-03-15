Kaza, önceki gece saatlerinde Kırıkkale-Çorum D200 Karayolu üzerindeki Yahşihan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Y. yönetimindeki 01 BY 906 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, araçta bulunan bir yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından, kazaya karışan otomobil otoparka çekildi.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı