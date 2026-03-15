Çorum’da kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
Merkeze bağlı Yoğunpelit köyünde yaşayan Muharrem B. (82), 19 AE 308 plakalı traktörüyle dağ yolundan indiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu sürücü aracın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan Muharrem B., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Muharrem B.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Buğday aktarımı sırasında facia: Kardeşlerden biri göçükte kaldı, diğerinin parmakları koptu
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK