Türkiye Futbol Şampiyonası 1.Kademe müsabakaları yarın 24 grup merkezinde başlıyor. Samsun Atakum Belediyespor, Zonguldak Kdz Ereğli Belediyespor, Amasya Suluova Gelişimspor, Ordu Ünye FK ve Karabük Safranboluspor ile Çankırı grup merkezinde mücadele edecek olan Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor'un bugün yapılan teknik toplantı sonunda grubu ve maç programı açıklandı. Yeşil-Siyahlılar çekilen kura sonunda Atakum Belediyespor ve Zonguldak Kdz Ereğli Belediyespor ile B grubunda yer aldı. Çorum temsilcisi ilk maçını yarın saat 16.00'da Atakum Belediyespor ile oynayacak. Mimar Sinanspor bu maçı kazanması halinde 18 Nisan'da BAY geçerken, üçüncü gün Zonguldak temsilcisi ile karşılaşacak. Kaybetmesi halinde ise Zonguldak Ereğli Belediyespor ile 18 Nisan'da kozlarını paylaşacak.

Editör: RIFAT KARA