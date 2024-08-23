Yeni sezonda Çorum'u Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde (BAL) temsil edecek olan Mimar Sinanspor'da hazırlıklar sıkı bir şekilde devam ediyor. 31 Temmuz'dan itibaren ilk etap hazırlıklarını Mimar Sinanspor Sahası'nda sürdüren Yeşil-Siyahlılar yarın yapılacak çift antrenmanın ardından ilk etabı tamamlayacak. Futbolcularına 2 gün izin verecek olan Teknik Direktör Hüseyin Eğer, ikinci etap hazırlıklarının 27 Ağustos Salı günü yapılacak antrenmanlarla başlayacağını ifade etti.

3 VEYA 4

HAZIRLIK

MAÇI

Deneyimli teknik adam Hüseyin Eğer, ikinci etap hazırlıkları kapsamında 3 veya 4 hazırlık maçı yapacaklarını belirtti. Komşu illerin takımları ile irtibat halinde olduklarını belirten Eğer, bu maçların 2'sini Çorum'da, 2'sini ise dışarıda oynamak istediklerini ifade etti.

2 TRANSFER

DAHA YAPMAYI

PLANLIYORUZ

Koşan ve mücadele eden genç bir takım oluşturmak için yoğun bir çaba sarfettiklerini belirten Eğer, kadroya takviye yapma konusunda da çalışmaların devam ettiğini söyledi. Yönetime eksik bölgeler için rapor verdiklerini ifade eden Eğer, ikinci etap hazırlıkları esnasında takıma 1 veya 2 oyuncu transfer edeceklerini de sözlerine ekledi.

Editör: RIFAT KARA