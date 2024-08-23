Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan tarafından yapılan açıklamada, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek olan teknik toplantıda 1.Amatör Küme, U18, U16, U15 ve U14 Futbol Liglerinin fikstür çekimi ve statüsü belli olacak. Saat 17.00'de gerçekleşecek olan toplantıda önemli kararların alınacağını da belirten Ayan, "Bu sezon Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nin çok geç bitecek olması nedeni ile 1.Amatör Küme'yi Ocak ayında başlatmayı planlıyoruz. Bu gelişme nedeni ile teknik toplantıda daha önceki yıllarda Ocak ayı içerisinde başlattığımız 2.Amatör Küme'nin ise bu yıl daha erken başlatılması planını da masaya yatıracağız" dedi.



Editör: RIFAT KARA