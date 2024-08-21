Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Samsun Bölge Müdürlüğü'nden gelen bir heyet Çorum'un BAL'daki temsilcisi Mimar Sinanspor'un maçlarını oynayacağı saha konusunda incelemelerde bulundu. TFF Samsun Bölge Müdürü Haluk Tan, Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkan Vekili Şener Aydın, TFF Samsun Bölge Şefi Ahmet Tün, Çorum ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ve Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan ilk olarak Mimar Sinan Sahası'nı inceledi. Tribün ve çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiği Mimar Sinan Sahası'na çalışmalar bitene kadar onay vermeyen heyet, daha sonra Devane Sahası'nı inceledi. Devane Sahası'nda da soyunma odası çalışmalarının devam etmesi nedeni ile bu sahaya da onay çıkmadı. Son olarak İtfaiye Sahası'nı inceleyen heyet İtfaiye Sahası'nın BAL maçlarının oynanmaya müsait olduğuna karar verdi.

Heyet Başkanı Haluk Tan, Mimar Sinanspor'un sezonun başlaması ile birlikte ilk maçlarını İtfaiye Sahası'nda oynayacağını açıklarken, Mimar Sinan Sahası'nda çalışmaların tamamlanmasının ardından sezon içinde geri kalan maçlarını Mimar Sinan Sahası'nda oynayacağını belirtti.



Editör: RIFAT KARA