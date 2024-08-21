Yeni sezon öncesi yeni bir yapılanma içerisinde olan İskilipspor’da önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yeni sezonda hedefi yüksek tutmak isteyen İskilipspor’da sponsorluk konusunda önemli bir firma ile anlaşma ağlandı. Önceki gün HAKKAR A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Karaaslan ile İskilipspor Kulüp Başkan Vekili ve aynı zamanda A takım antrenörü Galip Gül bir araya geldi. Yapılan görüşmeler sonunda HAKKAR A.Ş ile sponsorluk konusunda anlaşma sağlanarak imzalar atıldı.

İmza töreninde bir açıklama yapan HAKKAR A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Karaaslan, “İskilip'in, Çorum'un ve bölgenin en eski spor kulübü olan İskilipspor'a destek olacağımız için mutluyuz. İskilipspor'un bir asırlık mazisine layık olacak seviyelere çıkarmak için el birliği ile gayret göstereceğiz. İskilipspor kulübü teknik ekip ve yönetim kurulunun samimiyetlerine inanıyoruz. Allah utandırmasın" diye konuştu.

İskilipspor Kulübü Başkan vekili ve futbol takımı antrenörü Galip Gül ise yaptığı açıklamada " İskilip'imizin gururu Hakkar A.Ş ve yönetim kurulu Başkanı Sayın Hakan Karaaslan'a kulübümüz ve İskilipspor camiası adına çok teşekkür ediyorum. Verdikleri destek 97 yıllık mazisiyle şehrimizin en eski kuruluşu olan İskilipspor'un gençliğimize verdiği hizmete önemli katkılar sağlayacaktır. İskilipspor bundan sonraki çalışmalarına kurumsal kimliği içerisinde ve ilkelerinden taviz vermeden devam edecektir. Hakan beye bizlere güvenip verdiği güçlü destek için bir kez daha teşekkür ediyorum " dedi.