U16 Futbol Ligi’nde heyecan sona erdi. 12 takımın katılımı ile 21 Eylül’de start alan U16 Futbol Ligi’nde Play-Off maçları sonunda şampiyon belli oldu. 4 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği U16 Play-Off Ligi’nde önceki gün son hafta maçları oynandı. Son haftaya 13 puanla yenilgisiz lider giren Çorum Anadolu FK ile 10 puanla ikinci sırada giren Mimar Sinanspor karşı karşıya geldi. İtfaiye Sahası’nda oynanan karşılaşmada Çorum Anadolu FK üstün bir futbol ortaya koymasına rağmen bir türlü gol yollarında üretken olamadı. İlk yarı golsüz tamamlandı. İkinci yarıda yine üstün bir oyun ortaya koyan Çorum Anadolu FK oldu. Kontraataklarla gol arayan Mimar Sinanspor 46.dakikada kalecinin hatasını iyi değerlendirerek Umut Ayaz ile 1-0 öne geçti. Bu golden sonra tamamen sahasına kapanan Mimar Sinanspor, rakibine gol izni vermeyerek maçı 1-0 kazandı ve sürpriz bir şekilde şampiyonluğa imza attı. Üstün oynadığı maçtan 1-0 mağlup ayrılarak şampiyonluğu rakibine kaptıran Çorum Anadolu FK ise lig ikincisi oldu.

ÜÇÜNCÜLÜK KUPASI VEFA’NIN

U16 Futbol Ligi’nde üçüncülük kupası haftalar önce üçüncülüğü garantileyen Vefaspor’un oldu. Son hafta maçında Çorumspor ile karşılaşan Vefaspor rakibini 2-0 yenerek sezonu 9 puanla üçüncü sırada tamamladı.

KUPALAR VERİLDİ

Çorum Anadolu FK-Mimar Sinanspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından kupa töreni düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı’nın katıldığı törende dereceye giren takımlara kupaları takdim edildi.