2024-2025 Sezonu Kulüplerarası Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği, Çorum’un kadın voleybolundaki lokomotifi Osmancık Belediyespor’un şampiyonluğu ile sonuçlandı.

Yarı finalde Mecitözü Doğuşspor’u 3-0 yenen Osmancık Belediyespor ile Çorum Voleybol’u 3-1 mağlup eden Dinamikspor, şampiyonluk maçında karşılaştı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçın genelinde üstün taraf olan Osmancık Belediyespor ilk seti 25-20 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sette yüksek konsantrasyonla oynayan Dinamikspor 25-21’lik skorla durumu 1-1’e getirdi.

Üçüncü sette geri dönen Osmancık Belediyespor, rakibine 25-16’lık skorla üstünlük sağladı ve yeniden öne geçti.

Oldukça çekişmeli geçen dördüncü seti de 25-23 alan Osmancık Belediyespor, 3-1 kazanarak şampiyonluğunu ilan ederken, Çorum Dinamikspor ikincilik kupasıyla teselli buldu.

Turnuvada, Çorum Voleybol üçüncülüğü, Mecitözü Doğuşspor ise dördüncülüğü elde etti. Final maçından sonra düzenlenen törende derecelerine göre takımlara kupa, sporculara ise madalya verildi.

ÜÇÜNCÜLÜK KUPASI ÇORUM VOLEYBOL’UN

Kulüplerarası Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliğinin üçüncülük kupasını Çorum Voleybol kazandı.

Yarı finalde yenilerek şampiyonluk şanslarını kaybeden Çorum Voleybol’la Mecitözü Doğuşspor, üçüncülük kupası için karşılaştı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta İlk seti 25-18 Çorum Voleybol alırken, büyük çekişmeye sahne olan ikinci seti

Mecitözü ekibi 26-24 kazanınca setlerde durum 1-1 oldu.

Üçüncü seti zorlanmadan 25-15 kazanarak yeniden öne geçen Çorum Voleybol, oldukça çekişmeli geçen dördüncü seti de 27-25 aldı ve parkeden 3-1 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu.