Erkekler Türkiye 2.Voleybol Ligi 3.Grup’ta Çorum’u temsil eden Sungurlu Belediyespor, 15’inci hafta maçında konuk ettiği Ankara Barosu’nu 3-0 yendi.

Önceki hafta, Ankara deplasmanında Maliye Voleybol’u 3-1 yenerek Play-Off’u garantileyen Sungurlu Belediyespor, Cumartesi günü ise play-off hesapları yapan Ankara Barosu’nu konuk etti. Başantrenör Mustafa Özdemir’in öğrencileri, Başkent temsilcisi karşısında çok özgüvenli bir oyun ortaya koyarken, ilk seti 25-15 alarak 1-0 öne geçti.

Ankara Barosu, ilk sete göre ikinci sette direnmeye çalışsa da, Sungurlu Belediyespor seti 25-20 kazanarak farkı ikiye çıkarttı.

Üçüncü sette adeta coşan Sungurlu Belediyespor, oyun disiplininden kopan rakibi karşısında 25-13’lük skorla durumu 3-0’a getirdi ve aldığı bu net galibiyetle 1.Lig’e yükselme yolundaki motivasyonunun ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha gösterdi.

Bu sezon 15’inci maçında 14’üncü galibiyetini alan Sungurlu Belediyespor puanını 40’a yükseltip ikinci sıradaki yerini korurken, Ankara Barosu 19 puanda kaldı.