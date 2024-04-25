Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U18 Türkiye Futbol Şampiyonası 1.Kademe müsabakaları 24 grup merkezinde start aldı. Kırıkkale grubunda mücadele eden Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor B grubu ilk maçında Amasyaspor ile karşı karşıya geldi. Yahşihan Yenişehir Stadı’nda saat 13.00’de başlayan karşılaşmanın ilk yarısını Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor Turgut’un golüyle 1-0 öne kapattı. İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü elinde tutan Mimar Sinanspor Yiğit Emin ile 2 gol daha bularak maçtan 3-0 galip ayrıldı. Yeşil-Siyahlılar yarın BAY geçerken, Cumartesi günü aynı sahada saat 13.00’de Kavaklıderespor ile karşı karşıya gelecek.



SAHA: Yahşihan Yenişehir.

MİMAR SİNANSPOR: Abdullah, Ahmet, Metehan, Turgut, Emirhan, Egemen, Talha, Yusuf Kuzucu, Koray, Yusuf Çöp, Yiğit Emin.

YEDEKLER: Mehmet, Yusuf Candemir, Kerem, Mustafa, Seydi, Ömer.

AMASYASPOR: Halil İbrahim, Cevval Olcan, Mehmet Ali, Alihan, Recep, Mustafa, Kubilay, Arif Emre, Enver Arda, Efehan.

YEDEKLER: Sedat, Hamdi, Arda, Yasin, Mehmet Enes, Atakan, Kemal Efe, Arif Emre.

GOLLER: Dk.33 Turgut, Dk.61 ve 70 Yiğit Emin