Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde, 28 Nisan Pazar günü oynanacak 32.hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Play-Off final bileti mücadelesi veren Ahlatcı Çorum FK’nın Erzurumspor’la deplasmanda oynayacağı maçta Antalya bölgesi A klasman hakemlerinden Serper Barış Saka düdük çalacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda, saat 16.00’da başlayacak maçta Saka’nın yardımcılıklarını İstanbul bölgesinden Mehmet Kapluhan ve Ankara bölgesinden Azad İlhan yapacak. Van bölgesinden Sercan Karaca da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

Sarper Barış Saka, kariyerinde Ahlatcı Çorum FK’nın 2 maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı ekip deplasmanda oynadığı 2 maçı da kaybetti. Çorum temsilcisi, Saka’nın düdük çaldığı maçlarda 2022-2013 sezonunun 30.haftasında, Beylerbeyi’ne 3-0, 2015-2016 sezonunda ise 3.Lig Play-Off Yarı Final maçında Niğde Anadolu FK’ya 3-2 yenildi.

ERZURUM’UN 8 MAÇINI YÖNETTİ

Saka, Erzurumspor’un ise 8 maçını yönetti. Dadaşlar bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi aldılar.