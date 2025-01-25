Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup 17.hafta maçında Mimar Sinanspor sahasında Sorgun Belediyespor ile karşılaşacak. İkinci yarıya Çankırı FK yenilgisi ile başlayan Çorum temsilcisi Sorgun Belediyespor’u yenerek Çankırı maçında kaybedilen puanları telafi etmek istiyor. Yarın İtfaiye Sahası’nda oynanacak olan bu karşılaşma saat 14.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Trabzon bölgesi hakemlerinden Enes Yakup Baş yönetecek.

Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında ise, Keçiören Belediyesi Bağlumspor ile Hacettepe 1945, Kdz.Ereğli Belediyespor ile Çankırı FK, Çubukspor ile Taşköprüspor, Sinopspor ile ASD Eflanispor, Çilimli Belediyespor ile Yahşihanspor ve Geredespor ile Çarşambaspor takımları karşı karşıya gelecek.