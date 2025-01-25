BELTAŞ 1.Küme’de şampiyonluğun en güçlü adayları bu hafta birbirleri ile karşı karşıya gelecekler.

8 takımın çift devreli lig usulüne göre mücadele ettiği BELTAŞ 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde yarın 3.hafta heyecanı yaşanacak. Sezon başı kağıt üzerinde şampiyonluk adayları arasında gösterilen 4 takım yarın birbirleri ile karşı karşıya gelecek. Saat 14.00’de başlayacak maçlarda Devane Sahası’nda H.E.Kültürspor ile Alacagücü, Alaca İlçe Sahası’nda Alaca Belediyespor ile Gülabibeyspor ve İskilip İlçe Sahası’nda İskilipgücü ile Osmancıkgücü takımları karşılaşacak. İskilip İlçe Sahası’nda saat 12.00’de başlayacak günün diğer maçında ise İskilipspor ile Ulukavakspor kozlarını paylaşacak.