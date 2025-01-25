Ahlatcı Çorum FK hafta sonu Gelişim Ligi’nde 2 kategoride Konya, 1 kategoride Karabük, 1 kategoride ise Eskişehir temsilcileri ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Gelişim Ligi’nde U14, U15 ve U19’da 16.hafta, U17’de ise 12.hafta heyecanı yaşanacak. 4.Grup’ta mücadele eden Çorum FK U17 takımı bugün Çorum Devane Sahası’nda saat 12.00’de Eskişehirspor’u konuk ederken, aynı sahada saat 15.00’de ise Çorum FK’nın U19’ları Karabük İdman Yurdu ile kozlarını paylaşacak.

5.Grup’ta mücadele eden Çorum FK U14 ve U15 takımları ise yarın Çorum’da Konyaspor’u ağırlayacak. Devane Sahası’nda saat 10.00’da başlayacak maçta U14’ler, 12.00’de başlayacak maçta ise U15’ler karşı karşıya gelecek.