Ankara’da düzenlenen Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası’nda Çorumlu bir güreşçi daha kürsüye çıktı. 82 kiloda, İzmir Büyükşehir Belediyespor adına mücadele eden Emrah Kuş’un şampiyon olmasından sonra ikinci madalya İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un Çorumlu güreşçisi Mert İlbars’tan geldi.

60 kilonun finalinde takım arkadaşı Ekrem Öztürk’e yenilen Mert İlbars Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Bu sıklette, İstanbul Bahçeşehir Spor Kulübü’nden Mustafa Sağlam ile Ankara ASKİ Spor Kulübü güreşçisi Kazım Tikence ise üçüncülüğü paylaştı.

500 güreşçinin katılımıyla, Keçiören Taha Akgül spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonada, takımlar genel klasmanında Ankara ASKİ Spor Kulübü 177 puanla birinci olurken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 133 puanla ikinci, Ankara TEİAŞ Spor Kulübü ise 132 puanla üçüncülüğü elde etti.