Yeni sezonda Çorum'u Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) temsil edecek olan Mimar Sinanspor'da iç transferde imzalar atılmaya devam ediyor. İç transferde şuana kadar 6 oyuncuyla yeniden sözleşme imzalayan Mimar Sinanspor yönetimi bugün de 3 genç oyuncuyla masaya oturdu. Teknik Direktör Hüseyin Eğer'in raporu doğrultusunda geçtiğimiz sene 1.Küme'de elde edilen şampiyonlukta büyük pay sahibi olan genç oyunculardan 17 yaşındaki sağ bek oyuncusu Ahmet Kaan Bardakçı, 17 yaşındaki stoper Emirhan Yalçın ve 18 yaşındaki sol bek Kerem Delice ile yeniden anlaşma sağladı.

Hafa sonu iç transferde tüm imzaları attırmayı planlayan Mimar Sinanspor yönetiminin, Pazartesi gününden itibaren dış transferde görüşmelere başlayacağı öğrenildi.

Editör: RIFAT KARA